В Москве открылась выставка "Новое общество художников"

В Музее русского импрессионизма открывается выставка, которая посвящена одному из самых ярких и противоречивых творческих объединений серебряного века - Новому обществу художников. У каждого мастера - оригинальная манера письма и собственный взгляд на мир. Так что же их сближало?

Яркие изящные букеты от Петра Кончаловского и Ильи Машкова. Тонкие женские образы - кисти Елены Киселёвой, ученицы Ильи Репина и единственной из женщин-художниц, получившей пенсион на зарубежную творческую поездку. Всего 180 произведений живописи и графики. И возможность увидеть рядом абсолютно непохожих мастеров. В начале двадцатого века их объединяло "Новое общество художников". Его основатели - супружеская пара, художники Дмитрий Кардовский и Ольга Делла-Вос-Кардовская. От множества других товариществ это отличалось демократическими принципами и свободой выбора художественного языка. На выставках могли оказаться рядом Кандинский, Бенуа, Врубель, Кустодиев.

"С одной стороны, считается, что это недостаток "Нового общества художников", что у него не было такого единого, что называется, творческого лица. Но вот сейчас уже спустя более века, мне наоборот кажется, что это скорее было достоинство, и что выставки "Нового общества художников" давали такой срез культурной жизни страны", - пояснила Ольга Юркина, куратор выставки.

Серебряный век - это и живопись, и, конечно, поэзия. И собственно на выставке - множество таких художественных и литературных переплетений. Ахматовские "Чётки", "Камень" Мандельштама, "Снежная маска" Блока - сами названия разделов - из известных поэтических сборников.

"Художники "Нового общества художников" дружили с поэтами - своими современниками. Чета Кардовских - Дмитрий Николаевич и Ольга Людвиговна Делла-Вос-Кардовская близко дружили с Анной Ахматовой и Николаем Гумилевым. Жили в Царском селе по соседству друг от друга, много общались", - рассказала Юлия Петрова, директор Музея русского импрессионизма.

А вот работы одного из любимцев публики того времени Константина Богаевского. Его "гобелены" посвящены древней Кимерии, восточной части Крыма. И естественно, они в сопровождении стихов влюбленного в эти места Максимилиана Волошина. Богаевский много общался с ним, иллюстрировал один из его сборников.

"Вот некоторая туманность, условность образов - яркие характеристики символизма, и точно так же некоторая задумчивость, повышенная поэтичность, всё это нашло отражение в наших залах. И вся наша экспозиция сопровождается в этот раз поэзией", - отметила Юлия Петрова.

И, как всегда, на выставках в Музее русского импрессионизма будут и тактильные станции. "Незрячие или слабовидящие люди могут познакомиться с некоторыми произведениями из нашей экспозиции, почувствовать фактуру того или иного материала, изображенного на картине. Ну и, кроме того, у нас представлены ароматы, созданные, скажем так, по мотивам того или иного произведения", - сообщила Ольга Юркина.

Объединение "Новое общество художников" просуществовало почти 15 лет, в их выставках приняли участие 200 мастеров. И нынешняя ретроспектива - это возможность снова увидеть вместе работы художников-современников и оценить их уже спустя столетие.