Уникальная операция развернулась по вызволению кошки из трещины в Москве

Три дня ушло на то, чтобы вытащить кошку из-за бетонной облицовки Берсеневской набережной. Несчастный зверёк звал на помощь, но как только её готовы были оказать, тут же прятался. В итоге пришлось разворачивать целую спасательную операцию, к которой присоединились другие службы города.

Такой настойчиво-истошный крик о помощи случайные прохожие услышали на Берсеневской набережной. Сначала очень сложно было найти источник звука. Оказалось, он исходит из трещины с обратной стороны бетонных конструкций - на высоте нескольких метров над водой. Люди вызвали спасателей.

"С помощью лестницы спустились за парапет - там карниз, место сложное для доступа. Под карнизом щель, и в щели перемещается котенок. Он самостоятельно выбраться на поверхность набережной не мог, и в руки спасателям не дался", - рассказала Антонина Мартьянова, спасатель-доброволец ОПСО "СпасРезерв".

Началась долгая игра в прятки - черный котенок показывался только ночью, днем прятался. Трещину исследовали при помощи гибких камер, там оказался целый лабиринт ходов.

У спасателей было два дня холостых вызовов, но операция набирала масштаб и обороты. К наблюдению за котенком присоединились городские службы, блогеры и зоозащитники - с набережной велись едва ли не круглосуточные онлайн-трансляции. В понедельник, когда стало ясно, что котенок не идет ни на голос, ни на еду, специалисты перешли к решительным действиям - привезли котоловку и модернизировали ее.

Истощенный и запуганный котенок проявлял осторожный интерес к новой конструкции. В операции по спасению активно участвовали сотрудники Центра организации дорожного движения - их офис находится неподалеку - на ловушку направили одну из городских камер. И, как только затвор сработал, к месту тут же выехали спасатели и наконец подняли пушистого пленника на поверхность.

Это оказалась черно-белая кошечка. Ее забрала к себе сотрудница ЦОДД Яна. Теперь это Зойка, которая после осмотра ветеринара поедет в новый дом.