Лукашенко поцеловал каравай в Казани

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оригинально отреагировал на традиционный русский каравай, которым его встретили в Казани. Политик прилетел в Татарстан для участия в саммите БРИКС.

Лукашенко в аэропорту встретил глава республики Рустам Минниханов, предложивший ему сначала татарский чак-чак, а потом и каравай. Однако белорусский президент заявил, что "ты меня угощаешь тем, что мне есть нельзя". При этом Лукашенко отметил, что сам Минниханов "худенький".

Тем не менее, небольшой кусочек чак-чака Лукашенко съел, а каравай поцеловал, сообщает ТАСС.

7 октября Лукашенко прибыл с официальным визитом в Москву, не обошлось без курьеза. Один из представителей группы, встречавшей политика, почему-то поприветствовал Лукашенко словами "Ваше превосходительство, уважаемый Александр Григорьевич!". Политик возмутился.

В Минске между тем рассказали, как Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Белорусский политик преподнес имениннику некое произведение "белорусских умельцев", выполненное в "исконно белорусских техниках".