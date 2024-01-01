Многие государства, представленные на саммите БРИКС в Казани, изъявляют желание содействовать урегулированию украинского кризиса. Такое заявление сделал в среду, 23 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул спикер Кремля, этот настрой "встречается с неизменным приветствием от президента, мы приветствуем такие усилия". При этом "дальше уже нужно смотреть, что из этого получится".

При этом Песков в интервью НТВ категорически отверг предположение о том, что мирные инициативы других государств, в частности, Китая и Бразилии, могут являться попыткой давить на Россию.

Ранее сообщалось, что Украина опровергла готовность согласиться на заморозку боевых действий по линии фронта в обмен на гарантии безопасности.

Между тем источники рассказали, что глава киевского режима Владимир Зеленский поручил разработать до конца 2024 года еще один "план на войну". Он должен содержать информацию о том, что необходимо сделать для победы самой Украине.