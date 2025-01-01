Собянин: Около 100 крупных торговых центров Москвы оказывают помощь бойцам СВО

Помощь участникам СВО оказывают порядка 100 крупных торговых центров. Они собирают комплексную гуманитарную помощь: продукты, одежду, гигиенические товары и технику, в том числе военную. Например, владельцы ТЦ в Савеловском районе передают плащи-палатки, дождевики, бинокли, станции радиосвязи.

Кроме того, бойцам СВО отправляют варенье, мед, чай, пряники, продуктовые наборы. То, что сложно транспортировать, например пироги, отправляется в военные госпитали. А фермеры со столичных рынков передают военнослужащим овощи, колбасу, тушенку, рыбные консервы, рассказал мэр Москвы Сергея Собянин в своем телеграм-канале.

Также столичные власти продолжают реализацию мер поддержки членов семей участников СВО. Им будет оказываться комплексная поддержка. В том числе ежемесячные пособия на детей, освобождение от оплаты детского сада, секций, кружков, продленки и питания в школах и колледжах, а также оказание помощи с устройством в детские сады, школы рядом с домом и, при необходимости, в учреждения соцзащиты, ранее сообщил Собянин. Он подчеркнул, что все эти меры поддержки будут отражены в столичном бюджете на 2025-2027 годы.