Пентагон заявил о доказательствах переброски солдат КНДР в Россию

У Соединенных Штатов имеются доказательства присутствия войск КНДР в России. Такое заявление сделал в среду, 23 октября, американский министр обороны Ллойд Остин.

Шеф Пентагона признал, что "еще предстоит выяснить", что именно делают северокорейские военные, якобы переброшенные в Россию.

Остин заявил, что если Северная Корея "намерена участвовать в этой войне от имени России", возникает "серьезная проблема". При этом американский политик так и не раскрыл суть доказательств, которые упомянул, сообщает NBC News.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал угрозу Сеула ответить на якобы присутствие северокорейских бойцов в зоне спецоперации, отправив туда военных армии Южной Кореи. Предприниматель предупредил, что ситуация на Украине может обостриться.

Член думского комитета по безопасности Михаил Шеремет отмечал, что утверждение главы киевского режима Владимира Зеленского о включении Северной Кореи в украинский конфликт — это страшилка для западных стран, чтобы выманить у них больше денег "по уже накатанной схеме".