Государства, претендующие на членство в Евросоюзе, должны будут соблюдать внешнюю политику интеграционного блока, а также присоединяться к санкциям против России. Такое заявление сделал в среду, 23 октября, официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

Чиновник высказался об участии ряда претендентов на членство в Евросоюзе в казанском саммите БРИКС. Он заявил, что "европейская позиция всегда основывалась на необходимости максимально возможно изолировать Россию на международной арене".

Стано заявил, что стремящиеся в ЕС страны, если они хотят добиться прогресса, должны избегать контактов с Россией. Однако он признал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган имеет "право ездить туда, куда он хочет", сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Турция вполне может присоединиться к БРИКС, будучи членом НАТО, это и делает объединение привлекательным, у Москвы "каких-то возражений тут нет".

В Кремле также подчеркивали, что Россия не находится в международной изоляции вопреки утверждениям Запада — в современном мире очень трудно изолировать любую страну.