Путин заявил об экономическом превосходстве стран БРИКС над G7

Международное объединение БРИКС по ряду экономических показателей уже превосходит страны "Большой семерки". Об этом сообщил Владимир Путин на встрече мировых лидеров в Казани. Сегодня - основной день саммита, в котором принимают участие делегации из 36 стран и генеральный секретарь ООН. Главные темы - расширение БРИКС, развитие многополярного мира и укрепление взаимовыгодного сотрудничества.

Казань выбрана для проведения саммита БРИКС неслучайно. Это древний и одновременно современный и быстро развивающийся город. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что накануне во время неформального общения лидеры стран БРИКС много говорили о Казани, Татарстане и о реке Волга, о ее значении для россиян.

Минувшим летом Россия приняла в полтора раза больше иностранных туристов, чем годом ранее. Только за июль и август - свыше миллиона человек. Среди лидеров посещений - в том числе города Поволжья. Охотней всего едут к нам в гости граждане Китая, Саудовской Аравии, Индии, Турции и Ирана. Именно эти страны входят или подали заявки на вступление в БРИКС. С Анкарой и Пекином заключены соглашения о групповых безвизовых обменах. С председателем КНР Си Цзиньпином Владимир Путин провел двухстороннюю встречу накануне. А сегодня утром лидеры двух стран уже разговаривали в холле выставочного центра Казань-экспо перед официальным фотографирование участников саммита.

Все лидеры и представители стран БРИКС в сборе. Владимир Путин гостеприимным жестом приглашает за большой круглый стол. Разговор предстоит долгий и обстоятельный. В центре внимания актуальные проблемы глобальной и региональной повестки дня, результаты совместной работы в рамках стратегического партнерства БРИКС. Накануне страны объединения согласовали формулировку по Украине, которая войдёт в итоговую декларацию саммита в Казани. И это еще одно подтверждение близости взглядов стран БРИКС.

"Справедливо будет сказать, что БРИКС включает в себя единомышленников – суверенные страны, представляющие разные континенты, модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры. Все наши государства выступают за равенство, добрососедство и взаимное уважение, за утверждение высоких идеалов дружбы и согласия, за всеобщее процветание и благополучие. Не на словах, а на деле проявляют ответственность за будущее мира, оказывают действительно позитивное влияние на положение дел в сфере глобальной стабильности и безопасности, вносят весомый вклад в решение острых региональных проблем. В этом суть стратегии курса БРИКС на глобальной арене, отвечающего чаяниям основной части международного сообщества, так называемого мирового большинства, и именно такой курс особенно востребован в нынешних условиях, когда в мире происходят поистине кардинальные изменения", - заявил Владимир Путин.

10 стран БРИКС - это почти половина населения планеты и более четверти мирового ВВП. Еще 30 стран изъявили желание присоединиться к объединению. Незападные, как теперь принято говорить, страны привлекает его главный принцип - равноправное и взаимовыгодное сотрудничество. Об этом речь идет уже на заседании саммита в расширенном составе.

Ряд государств БРИКС входит в число крупнейших мировых производителей зерновых, зернобобовых и масличных культур. В этой связи предложили открыть зерновую биржу БРИКС, которая будет способствовать формированию справедливых и предсказуемых ценовых индикаторов на продукты и сырьё с учётом его особой роли в обеспечении продовольственной безопасности.

Огромный интерес десятков государств к вступлению в БРИКС. Участники организации уже согласовали критерии такого понятия как государство-партнер как одной из ступеней к полномасштабному членству. Завтра большой разговор состоится в формате аутрич / БРИКС+. В Казань уже прилетели премьер-министр Вьетнама, президенты Таджикистана, Азербайджана и Белоруссии. Ожидается и приезд премьер-министра Армении. А сегодня на полях саммита Владимир Путин проведет двухсторонние встречи с президентами Ирана, Турции и Венесуэлы.