Отравление россиян в гостинице Узбекистана: что известно

Двое россиян были найдены мертвыми в гостинице Ташкента.

Трагедия произошла 20 октября в отеле "Караман палас". Одной из погибших оказалась 47-летняя Инесса Паперная, работавшая в журнале "Профиль" и сотрудничавшая с "Лентой. ру". Рядом обнаружили тело ее друга Максима Радченко. Они приехали в Узбекистан в отпуск. В соседнем номере был найден мертвым гражданин Узбекистана.

В Узбекистане возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. После происшествия отель опечатали. Идет расследование.

Результаты экспертизы о причинах гибели двух россиян и одного узбека станут известны примерно через месяц, сообщил ТАСС пресс-секретарь Генпрокуратуры Узбекистана Хает Шамсутдинов.

По данным матери погибшей, ее дочь могла скончаться от отравления газом, попавшим в вентиляционную систему после очистки бассейна. При этом строитель отеля утверждает, что на его территории нет никаких бассейнов. В настоящий момент гостиница не достроена. На первом этаже хранятся мешки со стройматериалами и упаковки с новой мебелью.

В скором времени самолет с телами умерших россиян должен приземлиться в Москве, передает РИА Новости.