Рэпера Гуфа увезли в полицию прямо из бани

Вчера вечером, 22 октября, Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) отдыхал в бане в Апрелевке. Администратор якобы начал его снимать, чему рэпер был совсем не рад. Съемка якобы и стала причиной конфликта — знакомый Гуфа поругался с администратором, дал ему в ухо и забрал телефон. Пострадавший вызвал полицию. В результате они все вместе оказались в участке. При этом Долматов ни к кому не прикасался.

Адвокат исполнителя Сергей Жорин заявил телеграм-каналу Baza, что информация о том, будто рэпер к кому-то приставал, — неправда.

Есть, впрочем, и другая версия событий. Телеграм-канал Mash передает, что Гуф вместе с друзьями в бане сначала оплатили два часа, а потом Долматов сказал сотрудникам вызвать руководство — попросил для конфиденциальности отключить камеры видеонаблюдения и продлить им зону отдыха еще на три часа. Кроме того, рэпер попросил внести в счет цену за другие части комплекса — чтобы не было посторонних. Затем Гуфа и его друзей поймали на курении самокруток и сказали, что придется заплатить штраф. Вместе с ним вышло 78 тысяч рублей.

Потом возникли проблемы с оплатой. Тогда начались разборки. Вместе с управляющей был ее двоюродный брат — Алексей заметил его и подумал, что тот его тайно снимает. Тогда рэпер забрал телефон, начался скандал. В итоге Долматов ударил его по лицу. Вскоре на место приехала полиция и забрала.