Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака

Овны

Чем холоднее на улице, тем больше хочется уюта в доме. Овны сегодня сосредоточатся на семейных вопросах и смогут преуспеть в них, чем порадуют близких.

Тельцы

Вас могут увлечь новые учебные курсы, появится тяга к знаниям. В самом деле, почему бы не посвятить осень учебе, которая откроет новые горизонты.

Близнецы

Энергия Марса поможет справиться с трудностями на пути к финансовой цели. Это прекрасный день для поиска подработки и других источников дохода.

Рак

Марс в вашем знаке получает поддержку Луны, так что день должен пройти в хорошем настроении. Можно заниматься спортом, встречаться с друзьями.

Львы

Луна с Марсом помогут Львам докопаться до тайн и скрытых причин. Важно выделить время для саморефлексии и практик, которые вам обычно помогают.

Девы

Будьте поближе к людям, которые думают так же, как вы. Взаимодействие с соратниками и единомышленниками принесет радость и новые интересы.

Весы

Для Весов это день достижений. Марс активирует вашу энергию и целеустремленность, так что скорее беритесь за дела на работе или занимайтесь спортом.

Скорпионы

Вам нужны новые впечатления, причем срочно! Осень не повод жить серой скучной жизнью; сходите туда, где вам интересно, чтобы ваши глаза снова загорелись.

Стрельцы

Стрельцам пора посчитать свои доходы и расходы, заняться финансовым планированием. Возможно, уже сейчас можно подумать о будущих новогодних каникулах.

Козероги

В отношениях Козерогов уже второй месяц бушуют страсти. Сегодня все будет красиво и романтично, причем не только у пар, но и у тех, кто ищет новые знакомства.

Водолеи

Энергия Марса поспособствует быстрому решению рабочих задач. Вы можете быстренько справиться с делами и заняться чем-то приятным и увлекательным.

Рыбы

Ваши встречи, переговоры и поездки пройдут особенно успешно, если вы будете опираться в том числе на интуицию. Верьте в себя, сейчас это очень важно.