Патрушев велел разобраться с подорожанием сливочного масла

Правительство России продолжит контролировать ситуацию с ценами на сливочное масло. В этом в среду, 23 октября, заверил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Как отметил политик, для стабилизации цен был активизирован импорт из ряда стран, "однако это не должно отменять задачу системного наращивания производства продукции" внутри России.

Патрушев заявил, что молочная отрасль — это социально значимое направление агропромышленного комплекса, а потому государство поддерживает сельхозпроизводителей, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Министерстве сельского хозяйства рассказали, что российский рынок полностью обеспечен сливочным маслом — дефицит этого продукта стране не грозит.

При этом Патрушев уже поручал руководству регионов, Министерству промышленности и торговли, а также Федеральной антимонопольной службе следить за продовольственными ценами, а также предпринимать "исчерпывающие меры" к тем, кто допускает их необоснованное завышение.