Лидеры стран БРИКС приняли Казанскую декларацию

Казанская декларация фиксирует итоги саммита БРИКС и всего российского председательства в объединении. Документ приняли главы государств - участников БРИКС, сообщил на правах хозяина форума президент России Владимир Путин.

Российский лидер на заседании в расширенном составе поинтересовался у коллег, нет ли возражений по поводу содержания документа. И, получив отрицательный ответ, предложил считать декларацию принятой.

Путин отметил, что в Казанской декларации содержатся общие оценки положения дел в мире, суммированы результаты российского председательства в БРИКС, назначены ориентиры взаимодействия на долгосрочную перспективу. По словам российского президента, совместный итоговый документ саммита БРИКС планируется распространить в ООН, передает ТАСС.