ФРГ придумала способ сэкономить на украинских беженцах

В Германии предлагается ввести новый юридический статус для беженцев с Украины, чтобы снизить затраты на гражданские пособия. Об этом в среду, 23 октября, рассказал министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

Как пояснил политик, нужно рассмотреть вопрос об отдельном правовом статусе для беженцев с Украины — им не придется проходить процедуру предоставления убежища, но также они не будут автоматически получать гражданское пособие, сообщает ТАСС.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что европейским странам необходимо обсудить, что делать с беженцами с Украины после 2026 года на фоне ограниченных ресурсов Евросоюза. ЕК предлагает новый законопроект, который должен упростить депортацию мигрантов без права на пребывание в Евросоюзе.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц требовал, чтобы прибывшие в страну беженцы поскорее находили работу, чтобы обеспечивать свои потребности. При этом политик назвал нормальной ситуацию, в которой соискателям приходится соглашаться на должность с более низкой квалификацией.