"Больше нет сил": Максим Фадеев высказался о скандале с Глюкозой

Максим Фадеев в своем официальном телеграм-канале прокомментировал шумиху вокруг Глюкозы (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова). Он заявил, что не имеет никакого отношения к скандалу, который разразился в столичном аэропорту с участием артистки. По его словам, он даже связался с супругом певицы.

"Я позвонил Александру Чистякову, мужу Ионовой, и задал вопрос по поводу происходящего. На что он мне ответил, что у них есть стопроцентные доказательства, что я имею отношение к этой ситуации. Я попросил его предоставить мне эти доказательства, он согласился", - сообщил Фадеев.

По словам продюсера, на самом деле нет никаких доказательств, потому что он не причастен к этой истории. При этом Фадеев напомнил, что бренд Глюк’oZa принадлежит ему. Тем не менее, Максим отметил, что подождет, пока муж Натальи проведет собственное расследование и предоставит доказательства, но если этого так и не случится, то, надеется продюсер, перед ним публично извиняться. А если этого не будет, то Фадеев пригрозил подать в суд с целью запретить Наталье использовать ее псевдоним.

Продюсер высказался и о другой своей бывшей подопечной Юлии Савичевой. Ранее Ксения Собчак беспокоилась за ее будущее, но продюсер успокоил журналистку.

"Все песни, которые я ей написал, были официально переданы ей в использование. Никаких претензий у нас друг к другу нет и не было. Поэтому сплетни, которые собираются, нужно перепроверять. Савичева никогда не была замечена ни с наркотиками, ни с алкоголем. Это - репутационно чистый артист", - подчеркнул Фадеев.

Он дал понять, что давно оставил в прошлом работу с обеими артистками.

"Смотреть на постоянную кампанию "Максим Фадеев vs экс-артисты" - больше нет сил. Для меня они - пройденный этап, я никогда не возвращаюсь к прошлому", - заключил продюсер.