Брюссельские бюрократы привели весь Запад к безнадёжной войне на Украине - об этом заявил премьер-министр Венгрии, выступая в Будапеште.

Виктор Орбан подчеркнул: суть плана ЕС состоит в дальнейшем расширении конфликта и его переносе на территорию России сразу после того, как Киев примут в НАТО.

По словам венгерского лидера, в Европе все понимают, что происходит, но продолжают закрывать глаза на очевидное. А тех, кто прямо выражает своё мнение относительно конфликта на Украине, пытаются заставить замолчать.

Так, в Брюсселе уже заявили о намерении избавиться от национального правительства Венгрии. Виктор Орбан заявил, что его страна будет сражаться за свою свободу и никогда не станет марионеткой Евросоюза.