В Тбилиси заявили о подготовке Западом госпереворота в Грузии

Государственный переворот готовят определенные силы после парламентских выборов в Грузии. Как заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, на это указывают все признаки.

Папуашвили уточнил: идет подготовка к тому, чтобы захватить власть антидемократическим путем. К этой операции, по данным спикера, подключены местные наблюдательные организации. По его данным, планируется с помощью НПО составить фальшивые отчеты о выборах и создать в Грузии ложный повод для очередных беспорядков.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. В стране продолжается противостояние правящей партии "Грузинская мечта" и либеральной оппозиции. Папуашвили напомнил, что госпереворот планировался и после парламентских выборов в 2020 году, передает РИА Новости.