В ФАС заявили об отсутствии сведений о повышении цен на такси

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не получала сведений о повышении цен на такси.

В настоящий момент надзорное ведомство проводит работу по внесению корректировок в работу агрегатора такси, заявили агентству "Москва" в пресс-службе ФАС.

Ее результатом должны стать прозрачность ведения бизнеса для водителей такси и сдерживание цен для пассажиров", - говорится в сообщении

Ранее о повышении цен на такси написала газета "Известия". По данным ее источника, Цена за километр пути и минуты в "Яндекс Go" в тарифе "Комфорт" вырастет на 25% - с 12 до 15 рублей, а также изменятся условия ожидания. В агрегаторе подтвердили повышение цен, но не на 25%, а всего на 3-4%.

С 25 октября "Яндекс. Такси" совместно с таксопарками скорректирует тарифы в Москве. Это поможет привлечь для выполнения заказов больше водителей в условиях их растущей нехватки", - сообщили ТВЦ.RU в "Яндекс Go".

В качестве причин повышения цен на поездку в такси называются дефицит водителей, новые требования закона о такси и введение страховок ОСГОП.