Страны БРИКС в среду, 23 октября, утвердили Казанскую декларацию саммита. В документе всего один раз упоминается Украина.

Как указывает ТАСС, в пункте 36 на 13-й странице документа говорится, что "мы напоминаем о национальных позициях в отношении ситуации на Украине и вокруг нее".

Подписанты декларации напомнили о необходимости соблюдать цели и принципы Устава ООН, а также одобрительно высказались "о посредничестве и добрых услугах" по мирному урегулированию конфликта на Украине.

При этом спикер внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано выразил недовольство тем, что претендующие на членство в ЕС страны участвуют в казанском саммите БРИКС. Политик заявил, что стремящиеся в ЕС страны должны избегать контактов с Россией.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что многие государства, представленные на саммите БРИКС в Казани, изъявляют желание содействовать урегулированию украинского кризиса — "мы приветствуем такие усилия".