Сегодня Мэр Сергей Собянин посетил редакцию ТАСС и поздравил коллектив со 120-летием агентства. Оно было создано в царской России в сентябре 1904 года под названием "Санкт-Петербургское телеграфное агентство". А спустя 20 лет получило нынешнее имя. Мэру показали самое сердце редакции - ньюсрум. Именно туда поступают новости со всего мира, после редакторской правки их публикуют на сайте и в бегущей строке на фасаде здания ТАСС.

Самое "сердце" ТАСС выглядит вот так - огромный ньюсрум, работа в котором не утихает ни на минуту. Корреспондентская сетка агентства настолько широка, что в прямом смысле охватывает весь мир. Круглосуточно находиться в информационном пространстве - задача, конечно, не из простых, но тут по-другому и нельзя. Впрочем, главное - ещё и оперативно сообщить читателям о полученном материале.

Несколько технических манипуляций на компьютере - и мир узнаёт главные новости. ТАСС - это действительно гарант достоверной информации. За 120 лет работы агентство заработало репутацию одного из флагманов информповестки страны. Именно оно в своё время сообщило о первом полёте человека в космос - чем однозначно вошло в историю. Остановить такую машину просто невозможно - даже на встрече с мэром столицы сотрудникам не расслабиться. Параллельная работа никогда не утихает.

Ежедневно ТАСС выпускает три тысячи сообщений на разных языках. Еще более тысячи фото- и видеоматериалов приходят от собкоров в России и за рубежом. Агентство расширяет возможности и выводит на рынок новые цифровые продукты.

"Спасибо за то, что вы информируете москвичей очень подробно о том, что делается в Москве. Для нас это тоже очень важно. Целая страна, огромное количество событий, то, как они подаются своевременно и объективно, зависит мироощущение граждан, которые здесь проживают, которые пользуются городскими услугами, которые заглядывают в будущее и иногда с волнением думают: а что будет дальше, а что будет с нами. И вот роль журналистики неоценима. Показать, рассказать, прогнозировать, эффективно донести информацию очень важно", - отметил Собянин.

Ранее Собянин заявил, что Москва по праву является центром отечественного медиапространства. По его словам, в столице сосредоточены редакции ведущих печатных и электронных СМИ, информационных агентств и интернет-изданий, которые создают информационные продукты для многомиллионной аудитории в городе, стране в целом и за рубежом.