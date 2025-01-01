Лукашенко подтвердил планы баллотироваться на пост президента Белоруссии

Александр Лукашенко пойдет кандидатом на президентские выборы. Белорусский лидер заявил об этом в эфире телеканала "Россия 1".

Ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева поинтересовалась у Лукашенко, пойдет ли он на президентские выборы в Белоруссии. Она добавила, что белорусский избирком объявил дату голосования – 26 января 2025 года.

Лукашенко объявил в эфире программы, что пойдет на выборы президента. Скабеева пообещала, что россияне его поддержат. Сейчас белорусский лидер находится в Казани. Он прибыл в Казань на саммит БРИКС.