Взрыв прогремел в офисе аэрокосмической корпорации Tusaş в Анкаре

Взрыв и стрельба в головном офисе турецкой аэрокосмической корпорации Tusaş в Анкаре. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил о теракте, по его словам, есть жертвы и раненые, передает Reuters.

В свою очередь, агентство IHA отмечает, что в районе Кахраманказан, где расположено здание Tusaş, слышны звуки стрельбы. Телеканал NTV уточняет, что после взрыва у входных ворот здания корпорации послышались выстрелы. Личный состав был направлен в убежища по соображениям безопасности.

Глава МВД Турции заявил в телеэфире о террористической атаке против объектов Tusaş. По его данным, в результате нападения есть погибшие, несколько человек ранены.