Киевский режим не оставляет попыток устроить теракт на российской территории. Силы противовоздушной обороны сбили еще несколько беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, БпЛА самолетного типа появились над российскими регионами в период с 15.00 до 15.30 мск. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, еще один - над Курской.

Несколькими часами ранее - с 12.50 до 13.20 мск – была зафиксирована еще одна попытка атаки c применением БпЛА самолетного типа. Силы ПВО сбили один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области и один - над Белгородской областью.