Актриса Светлана Пермякова посетила Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве

Актриса Светлана Пермякова встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу, который расположен на улице Яблочкова в столице. Она отметила, что все организовано очень грамотно, все четко и понятно.

"Все очень грамотно построено – от самой первой ступени до поэтапного прохождения по всем кабинетам. Меня поразило, что везде порядок, как и должно быть у военных, все четко и понятно, без лишней суеты. Если даже нужно где-то подождать, есть место, где отдохнуть, выпить чай, поесть. Сюда приходят люди уже осознанные, со знанием своего долга", – сказала Светлана Пермякова (цитата по АГН "Москва").

Актриса пожелала военнослужащим скорее вернуться домой с победой.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту располагается в столице по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Чтобы посетить его, нужно записаться на портале mos.ru.