Ликвидированы двое из трех террористов в Анкаре

Турецкий спецназ ликвидировал двоих из трех нападавших на завод аэрокосмической компании Tusaş в Анкаре. Третий террорист пока не найден. По данным турецких СМИ, на территории предприятия остаются заложники.

Местные власти сообщают, что на заводе работают около 15 тысяч человек. Часть из них прячутся в помещениях здания. Стрельба слышна каждые 5-10 минут. К зданию стянуты штурмовые группы. Для освобождения заложников задействован вертолет со спецназом.

СМИ публикуют кадры, запечатлевшие момент проникновения террористов в главное здание кампуса компании Tusaş. На заднем плане видны тела двоих мирных жителей, убитых террористами. Российское посольство пока не получало информации о пострадавших в результате теракта россиянах.