Киев получит кредит объемом до 35 миллиардов евро. Он будет погашен за счет экспроприированных доходов от суверенных активов России. Такой механизм финансирования киевского режима окончательно утвердил Совет ЕС.

Венгерское председательство в Совете сообщило об "успешном завершении письменной процедуры". Отмечается, что пакет финансовой помощи Украине включает исключительный займ макрофинансовой помощи до 35 миллиардов евро. А также кредитный механизм сотрудничества, который поддержит Украину в выплате кредитов на сумму до 45 миллиардов евро, предоставленные ЕС и партнерами по "Группе семи".

"Механизм сотрудничества" по версии ЕС предусматривает погашения этих кредитов за счет доходов от реинвестирования активов России. Российская сторона назвала этот механизм "глобальным воровством", которое нанесет удар по евро как резервной валюте, передает ТАСС.