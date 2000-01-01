Саммит БРИКС в Казани: итоги второго дня

Участники проходящего в столице Татарстана саммита БРИКС приняли сегодня по итогам своего расширенного заседания Казанскую декларацию. В ней дается оценка положения дел в мире, суммированы результаты российского председательства в объединении и определены ориентиры взаимодействия на долгосрочную перспективу.

По Казани большинство высоких гостей передвигаются на российских "Аурусах". Лидеров Владимир Путин встречает в павильоне ЭКСПО. Еще накануне наш президент во время рабочего обеда успел пообщаться с каждым. Наконец, так называемое "семейное фото". Всё внимание деталям.

Рядом с российским лидером – премьер министр Индии и председатель КНР. Путин и Си вместе направляются на заседание БРИКС в узком составе. Среди обсуждаемых тем – актуальные политические вопросы, пути решения кризисов и, конечно, мировая экономика. Уже сегодня доля стран альянса в ней составляет почти 37%. И это выше, чем доля стран "семёрки". В отличие от которой БРИКС демонстрируют взвешенную политику.

"Не менее важный вопрос о дальнейшем расширении нашего объединения. Безусловно, игнорировать беспрецедентный интерес стран глобального Юга и Востока к укреплению контактов с БРИКС было бы неправильно. В той или иной форме такое стремление выразили уже более 30 государств. При этом необходимо выдержать баланс и не допустить снижения эффективности БРИКС. В Йоханнесбурге мы условились разработать категорию государств-партнеров нашего объединения, и сформировать список стран на получение такого статуса. Решение на этот счет важно отразить в итоговой казанской декларации", - сказал Путин.

Такой статус могут получить Турция, Вьетнам, Венесуэла и Белоруссия. Завтра лидеры этих стран примут участие в формате "плюс аутрич".

Инициативы российского председательства лидеры стран БРИКС подробно обсуждают уже в расширенном составе. За столом все члены организации. Их теперь 10.

"В позитиве то, что центр деловой активности постепенно смещается в сторону развивающихся рынков. Формируется многополярная модель, которая запускает новую волну роста, в первую очередь, за счёт стран Глобального Юга и Востока – и, естественно, государств БРИКС", - отметил Путин.

В которой должен появиться механизм разрешения торговых споров, новая инвестиционная платформа, а главное – своя зерновая биржа для формирования справедливых и предсказуемых цен на зерно.

И вот еще один, пожалуй, самый наглядный показатель интереса к саммиту БРИКС в Казани. Аккредитованы 2000 журналистов из почти 60 стран. В том числе и недружественных. Репортажи и прямые включения. Причем, из-за разницы во времени в режиме 24 часа в сутки мир внимательно следит.

В Бразилии, например, было 4 часа утра, когда слово должны были передать президенту Луле да Силва. Из-за травмы он вынужден участвовать в саммите онлайн. Но по ту сторону монитора кто-то из помощников явно оказался не готов.

"Я благодарю Россию за организацию этого саммита. В контексте затягивания украинского кризиса Китай, Бразилия и страны глобального Юга создали группу "друзей мира". Она направлена на объединение голосов в поддержку мира и отказа от подливания масла в огонь и эскалации конфликта", - сказал Си Цзиньпин, председатель КНР.

И кому именно это адресовано - догадаться не сложно. "США причастны к разрастанию конфликтов и войн по всему миру, но период однополярности подходит к концу. Развитие БРИКС для многих стран стало возможностью не связывать свою судьбу с желаниями и стремлениями западных стран", - сказал Масуд Пезешкиан, президент Ирана.

Ещё одно важное заявление. "Непростая геополитическая ситуация в мире усугубляется тем, что доллар используется как оружие", - говорит Дилма Руссефф, председатель Нового банка развития БРИКС.

"Думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает, потому что использование доллара – а он является до сих пор важнейшим инструментом мировых финансов — как средства достижения политических целей подрывает доверие к этой валюте и снижает его возможности. Но не мы же это делаем, это делают другие люди. А мы не отказываемся, не боремся с долларом — но если нам не дают с ним работать, что же делать? Мы тогда вынуждены искать другие альтернативы, что и происходит. Мы, стремясь к сотрудничеству, все-таки должны понимать, что чем дольше мы будем жить и работать по чужим правилам и на чужих платформах, тем дольше продлится этот переход к новой и более справедливой экономической и финансовой системе", - сообщил Путин.

Согласен с этим и бразильский лидер, назвавший БРИКС "планом Маршала" наоборот – когда развивающиеся экономики поддерживают весь мир.

Отдельная встреча у Владимира Путина состоялась с коллегой из Ирана. Виделись они совсем недавно на форуме в Ашхабаде. Отношения между нашими странами носят стратегический характер. Поговорил Владимир Путин и с лидером Венесуэлы.

Разговор с турецкой делегацией Владимир Путин начинал со слов соболезнования в связи с терактом на аэрокосмическом заводе в Анкаре. Россия осуждает любые проявления такого рода. Среди тем, которые обсудили лидеры – рост товарооборота более чем на 6% за полгода, и строительство атомной электростанции "Аккую". Президент Эрдоган еще раз подчеркнул, что ждет визита российского коллеги в Турцию.

Ну и наконец кульминация вечера – торжественный прием. Глава индийского МИДа разбавил строгий костюм элегантным платком в тон галстука. Премьер Эфиопии пришел вместе с супругой.

Самое эффектное появление, бесспорно, президента Туркменистана. Белоснежный российский лимузин "Сенат" Сердар Бердымухамедов приобрел еще в июне 2022, и не прогадал.

Когда все в сборе – тост от российского президента. Адресованный, кажется, не только лидерам стран БРИКС, но и их народам – то есть почти половине населения нашей планеты.