Мишустину доложили о борьбе с лесными пожарами

Более 70 миллиардов рублей выделено на федеральный проект "Сохранение лесов" до 2030 года. Об этом речь шла на встрече премьера Михаила Мишустина с главой Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Советниковым.

Он доложил о борьбе с пожарами. В этом году самая большая площадь возгораний пришлась на Дальний Восток. Почти 90% пожаров произошли в Забайкалье, Якутии и Амурской области. Для профилактики постоянно обновляется парк лесопожарной техники.

А в приполярных областях агентство создаёт специальные площадки для подлёта вертолётов и устанавливает пожарно-химические станции. На эти цели дополнительно выделили более 5 миллиардов рублей. Также обсудили посадку новых лесов и единый цифровой лесной реестр.

"Тушение лесных пожаров – и, самое главное, предотвращение их возникновения – это основная задача агентства. Очень важно рачительно использовать все ресурсы и в первую очередь заниматься профилактикой", - отметил Мишустин.