РКН решил блокировать звонки через мессенджеры

Жесткий вариант борьбы с телефонным мошенничеством рассматривает Роскомнадзор. РКН технологически может начать блокировать звонки через мессенджеры, если они будут нарушать требования российского законодательства, заявил глава ведомства Андрей Липов в кулуарах форума "Спектр".

Липов уточнил, что в результате таких ограничений мессенджер будет работать, но звонки не пройдут. Основания для такой меры будут дополнительно прорабатываться,

Липов пояснил, что может быть разработан комплекс требований к иностранным мессенджерам для защиты граждан от мошенников. Программа должна будет дать возможность гражданину самостоятельно ограничить принятие тех или иных звонов: из-за границы или не из его записной книжки, передает ТАСС.