Росгвардия предотвратила прорыв украинских диверсантов в Курскую область

Прорыв диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Курскую область предотвратили бойцы спецназа Росгвардии. Противник пытался укрыться в лесу, сообщили в ведомстве.

В сообщении сказано, что бойцы спецназа обнаружили неизвестное транспортное средство, перемещающееся в зоне проведения контртеррористической операции. За целью следили при помощи БПЛА.

По данным росгвардейцев, оператор беспилотника отслеживал автомобиль ДРГ на протяжении всего маршрута. Когда транспорт противника остановился для высадки боевиков, по диверсионно-разведывательной группе нанесли удар при помощи FPV-дрона. Противник уничтожен.