Появились кадры охоты за безэкипажным катером ВСУ на Черном море

Опубликованы кадры охоты российского вертолета за украинским безэкипажным катером. Уточняется, что видео снимали на Черном море.

Вертолет преследовал украинский безэкипажный катер днем 23 октября. Морской дрон маневрировал: это вынуждало пилота резко менять направление движения, пока стрелок вел огонь из бортового пулемета. Кадры опубликовал Telegram-канал Russian Aviation.

Украинские войска используют начиненные взрывчаткой катера для ударов по кораблям и портовой инфраструктуре. По данным Минобороны России, за 23 октября было уничтожено четыре беспилотных катера ВСУ.