Захарова потребовала извинений от напавшего на журналистов британского дипломата

Нападение заместителя посла Великобритании в России Тома Додда на журналистов - это пример состояния властей Великобритании и ее общества. Официальный представитель МИД России прокомментировала сегодняшний инцидент в московском аэропорту Внуково. Мария Захарова посоветовала Додду приберечь подобные замашки для британских журналистов.

Также Захарова на брифинге потребовала вернуть аккредитацию, которую заместитель посла сорвал с одного из представителей СМИ. Российский дипломат подчеркнула, что эта вещь не принадлежит Додду – так что, если он ее выбросил, то придется возвращаться в аэропорт и ее искать. А найденную – вернуть с извинениями представителям российской прессы.

Ранее стало известно, что британский дипломат напал на российских журналистов в московском аэропорту Внуково. Журналисты пытались задать Додду вопросы, однако он вырвал бейдж одного из представителей прессы. Кроме того, Додд толкнул девушку с микрофоном, которая задавала ему вопрос.