Эксперт Юшков оценил перспективы БРИКС стать альтернативой ОПЕК

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, прибыв на саммит в Казань, назвал Россию и Венесуэлу нефтяными мускулами БРИКС. Можно, конечно, воспринимать это просто как красивую фразу, но если посмотреть на БРИКС, в группу входят Россия, Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, готова примкнуть та же самая Венесуэла, то есть получается целый нефтяной блок.

О перспективах организации в этой сфере и может ли БРИКС стать альтернативой ОПЕК - с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при Правительстве России.

"Помимо того, что многие производители нефти входят в БРИКС или, можно сказать, на подступах к этой организации, уже подают заявки на ее вступление, так еще там и крупнейшие потребители нефти, в частности Китай и Индия, которая ежегодно наращивает объемы импорта к себе. То есть в этом плане это такой клуб и производителей, и потребителей нефти.

Но дублировать какие-то другие организации здесь может быть не совсем целесообразно. Скорее, они должны дополнять друг друга. Потому что есть ОПЕК+, куда входят основные производители, те, кто входят в том числе в БРИКС. И там уже есть регулирование квот на добычу с целью поддержать те цены на нефть на мировом рынке, которые будут устраивать и потребителей, и производителей. А странам-потребителям тоже нужна стабильная цена. Не сверхнизкая и не сверхвысокая, потому что очень высокая цена выгодна нам, но убивает спрос, убивает потребление. Сверхнизкая цена приведет к кризису недоинвестирования в отрасль добычи. То есть мало инвестиций будет - через 5 -7 лет старые месторождения истощаются, а заменить их нечем. Поэтому внутри БРИКС мы можем вести диалог не только среди производителей, как это в ОПЕК+, но и с потребителями, и согласовывать наши объемы добычи и потребления.

И что самое важное, здесь, скорее, не производственный фактор должен обсуждаться, а внутри БРИКС может обсуждаться финансовый, и это одна из наиболее важных тем, потому что доллар, как выражается наше руководство, правильно используется в качестве оружия. Они запрещают нам торговать, тем самым мы не можем нормально рассчитаться за поставленную нефть, и в итоге это приводит к кризису на мировом рынке. Поэтому БРИКС должен создавать финансовые инструменты, не доллар, не евро, чтобы можно было нормально рассчитываться за любые товары, в том числе за энергетику", - заявил Юшков.