Путин поднял тост за процветание народов БРИКС

Владимир Путин поблагодарил коллег по БРИКС за то, что они посетили саммит в Казани. Президент России предложил тост за процветание народов стран-участниц объединения, за укрепление взаимодействия. И пожелал здоровья всем присутствующим.

Лидеров стран БРИКС пригласили на торжественный ужин на саммите в Казани. В меню были пельмени с осетриной, татарская лепешка "кыстыбый", вареники с грибами и овощная лазанья. Основным блюдом, на выбор - голень ягненка и судак с овощами. В качестве десерта гостям предложили щербет из лайма, шоколадный торт и яблочный пирог.

Путин ранее заявил, что заседания на саммите БРИКС в широком и узком составе прошли успешно. Российский лидер подчеркнул, что темами для обсуждения стали актуальные международные вопросы, взаимодействие в политике и безопасности, а также в экономике и гуманитарной сфере, передает РИА Новости.