Семь БПЛА уничтожены над Россией за прошедшую ночь

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили над территорией России семь украинских беспилотников.

Три БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря, еще четыре – над Курской областью, сообщили в Минобороны России. Все дроны были самолетного типа.

Информации о разрушениях и пострадавших нет. Курские власти пока никак не комментировали нападение врага.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 14 беспилотников.