Герои СВО: рядовой Горбачев под обстрелом починил антенну и ретранслятор

Гвардии рядовой Дмитрий Горбачёв под массированным артобстрелом противника сумел оперативно починить поврежденные осколками антенну и ретранслятор, а потом наладил устойчивую радиосвязь. Это позволило продолжить управление российскими подразделениями с командных пунктов группировки.

Рядовой Антон Таранов обнаружил в лесополосе украинских диверсантов на пикапе, которые готовились внезапно атаковать наши позиции. Антон направил к месту нахождения вражеской группы беспилотник с гранатой и уничтожил большую часть боевиков.