Российские вооруженные силы продолжили нанесение ударов по объектам ВПК Украины. Сообщается о повреждениях в подконтрольной ВСУ части Запорожья. Между тем, по данным нашего Минобороны, этой ночью дежурными средствами ПВО сбиты семь украинских беспилотников над акваторией Чёрного моря и Курской областью.

На Ореховском направлении спецназ группировки "Днепр" отбил у ВСУ тактически важную высоту. Группа шла впереди колонны с техникой и, несмотря на удары противника, сумела выполнить задание.

И еще один эпизод боевых будней: разведка выявила замаскированный вражеский блиндаж. Точным ударом дрона-камикадзе он был уничтожен. Сегодня многие бойцы этих элитных подразделений встречают профессиональный праздник в зоне СВО. День спецназа по указу президента вошел в список памятных дат России.

А экипажи танков Т-90М "Прорыв" в Херсонской области ликвидировали пункт временной дислокации националистов на правом берегу Днепра. Расстояние до цели - более пяти километров, но это никак не отразилось на точности работы десантников. Наши "Прорывы" не оставили ни единого шанса и боевикам, укрывшимся в домах, покинутых мирными жителями.