Возросло число погибших и раненых в результате теракта в Анкаре

Возросло число жертв теракта в Анкаре. Как сообщил глава МВД Турции Али Ерликая, в результате взрыва и стрельбы возле офиса аэрокосмической корпорации погибли пять человек. Ранения получили 22 человека, сообщил министр в эфире телеканала TRT Haber.

Ерликая заявил, что, по одной из версий, за терактом стоит Рабочая партия Курдистана. Глава МВД пообеща поделиться информацией, как только будут идентифицированы нападавшие и получены доказательства.

Также сообщается, что президента Турции Реджепа Эрдогана информировали о нападении с того момента, как поступила информация о теракте. Сам Эрдоган сейчас в Казани, на саммите БРИКС. Он заявил, что силы безопасности Турции моментально отреагировали на теракт в Анкаре.