Кредит ЕС Киеву в 35 миллиардов евро выдаётся на 45 лет

Кредит Евросоюза Киеву в 35 миллиардов евро, который должен выплачиваться за счёт доходов от замороженных активов РФ, будет иметь максимальный срок погашения до 45 лет. Это следует из заявления Совета ЕС, опубликованного в среду, 23 октября.

Согласно заявлению, кредит за счёт российских активов будет доступен Украине до конца 2024 года.

Ранее ЕС утвердил кредит Киеву из доходов от российских активов в размере 35 миллиардов евро. Ожидается, что эти средства составят большую часть от согласованных ранее "Группой семи" 45 миллиардов евро.