Bloomberg: МВФ прогнозирует смещение сил в мировой экономике от G7 к БРИКС

Мировая экономика в ближайшие пять лет будет больше полагаться на страны БРИКС, чем на государства "Группы семи". Об этом, в среду, 23 октября, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчёт Международного валютного фонда.

Согласно прогнозам, большая доля роста будет приходиться на такие мощные экономики БРИКС, как Россия, Китай, Индия и Бразилия.

По данным агентства, вклад Китая в рост мировой экономики составит на 22% больше, чем у всех стран G7 вместе взятых, а Индия к 2029 году добавит почти 15% от общего объема.