Кирби заявил о прибытии 3 тысяч военных из КНДР в Россию

Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в среду, 23 октября, что США располагают информацией о прибытии в Россию 3 тысяч военных из КНДР.

По утверждению американского чиновника, северокорейских бойцов доставили морем в начале – середине октября из Вонсана во Владивосток, а оттуда развезли по военным полигонам.

Кирби также заявил, что сейчас эти военные из Северной Кореи якобы проходят подготовку на военных базах на востоке России, сообщает Reuters.

Накануне американский министр обороны Ллойд Остин утверждал, что у Соединенных Штатов имеются доказательства присутствия войск КНДР в России. Конкретику он не привел, отметив, что "еще предстоит выяснить", что именно делают северокорейские военные, якобы переброшенные в зону СВО.

Представитель Северной Кореи при ООН подчеркнул, что отношения Пхеньяна с Москвой являются "законными и основанными на сотрудничестве", а обвинения в отправке военных КНДР на Украину являются "беспочвенными слухами".