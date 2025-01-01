Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о завершении боевых действий на Украине в 2025 году представляют собой лишь его "хотелки и желания, и не больше". Такое заявление сделал в четверг, 24 октября, президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам политика, которого цитирует БелТА, Зеленский "ляпнул на публику, понимая, что на него сегодня в какой-то степени сосредоточено внимание". Лукашенко отметил, что "это от неопытности".

С точки зрения специалистов эти заявления Зеленского "больше смешны", подчеркнул президент Белоруссии.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что специальная военная операция носит оправданный и освободительный характер. Правда на нашей стороне, все намеченные цели СВО будут достигнуты.

При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Россия исходит из того, что специальная военная операция должна закончиться достижением всех поставленных целей, а говорить о конкретных сроках он не стал.