Володин заявил о провале плана США и ЕС по изоляции России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о росте влияния БРИКС на мировой арене.

План Вашингтона и Брюсселя "изолировать" Россию провалился. Страны хотят жить в многополярном и справедливом мире.

"Время Байдена, Макрона, Шольца ушло", - написал политик в своем telegram-канале.

Уровень признания БРИКС очень высок. В саммите приняли участие 36 стран и генеральный секретарь ООН. Россия стала местом притяжения, отметил Володин.

"Экономики стран БРИКС, представляющих практически половину населения планеты, развиваются опережающими темпами и демонстрируют устойчивость", - заметил спикер нижней палаты парламента.

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Накануне страны приняли Казанскую декларацию. В документе содержатся общие оценки положения дел в мире, суммированы результаты российского председательства в БРИКС, назначены ориентиры взаимодействия на долгосрочную перспективу.