Российские вооруженные силы продолжают выдавливать террористов ВСУ из Курской области.

В приграничном районе экипажи вертолетов КА-52М сорвали ротацию подразделений украинских боевиков. По координатам, переданным авианаводчиком, ракеты, выпущенные "Аллигаторами", достигли цели - вражеская бронетехника и личный состав были уничтожены.

К охране и обороне значимых объектов инфраструктуры области приступили добровольцы отряда "БАРС-Курск". В их задачу также входит борьба с вражескими БПЛА, выявление диверсионных групп, эвакуация населения из опасных зон. Все бойцы "БАРСА", а это местные жители, прошли тщательную подготовку на полигонах.

