Певицу Таисию Повалий на Украине оставили без многомиллионного имущества

Еще в 2023 году Минюст Украины подал иск о конфискации имущества и песен Таисии Повалий. И вот теперь стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил его. Примечательно, что имя не указали, но сразу несколько источников подтверждают, что речь идет именно о Таисии Повалий.

В доход Украины у артистки отберут семь земельных участков в Киевской области общей площадью 3095 га, жилой дом площадью 442,7 кв. м, элитную иномарку, права на слова и музыку девяти песен, три устройства для отстрела патронов, перечисляет РБК. Общая стоимость активов превышает десять миллионов долларов.

Отметим, что последние четыре года Таисия Повалий живет в России. Вначале она мыкалась по съемным жилищам, но недавно приобрела в ипотеку загородный дом, куда смогла перевезти маму, до недавнего времени живущую на Украине.