Лукашенко: Россия применит самое опасное оружие при появлении сил НАТО на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил в среду, 23 октября, что Россия может применить самое опасное оружие в случае столкновения с войсками Североатлантического альянса на Украине.

Как подчеркнул политик, "если они захотят ввести туда войска НАТО — другая война", при которой "военные России могут достать самое опасное оружие со своих складов".

При этом Лукашенко заверил, что российские власти не станут использовать тактическое ядерное оружие (ТЯО), расположенное на территории Белоруссии, без его личного одобрения. Минск, в свою очередь, обещает всегда консультироваться с Москвой при возможной необходимости использования ядерных ракет для защиты своих территорий, сообщает БелТА.

Ранее российский министр обороны Андрей Белоусов, отмечал, что стремление Запада нанести максимальный ущерб России может привести к прямому военному столкновению ядерных держав. В новой редакции российской ядерной доктрины предусмотрена возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии как участника Союзного государства.

Лукашенко уточнял, что "как только они нападают на нас", в ответ "мы применяем ядерное оружие", поскольку "Россия за нас втягивается". Как отметил белорусский политик, "спасибо, недавно Путин это подтвердил, внося поправки в ядерную доктрину".