Против немедленного приглашения Украины в НАТО выступают семь государств, входящих в этот военно-политический блок. Об этом в четверг, 24 октября, рассказали информированные источники.

Как уточнили собеседники Politico, не желают пока звать Украину в Североатлантический альянс США, Германия, Словакия, Венгрия, Бельгия, Словения и Испания.

В частности, Вашингтон и Берлин, будучи ключевыми членами альянса, обеспокоены перспективой оказаться втянутыми в вооруженный конфликт с Россией. Постоянный представители США при НАТО Джулианна Смит признавала, что блок "не достиг точки, когда он готов предложить членство Украине".

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц предупреждал, что вовлечение НАТО в конфликт на Украине приведет к катастрофе — подобное развитие событий необходимо предотвратить, хотя Западу важно продолжать поддерживать Украину.

При этом глава киевского режима Владимир Зеленский заверил, что никто из западных лидеров не обсуждал с Киевом план отказа Украины от занятых ВС России территорий в обмен на членство в НАТО. По утверждению украинского политика, ему бы побоялись такое предложить.