На Камчатке начали проверку после премьеры спектакля "Памятник "Слава"

В отношении руководства Камчатского театра драмы и комедии проводится служебная проверка после премьеры спектакля "Памятник "Слава" об обороне Петропавловска в 1854 году.

Постановка о героической обороне порта от англо-французской эскадры вызвала широкий общественный резонанс. Зрителям не понравилось, что вместо восхваления героев они увидели "нелепые образы", а события 170-летней давности представлены "в глумливой форме", пишет "Кам 24". В постановке якобы поставлена под сомнение необходимость обороны Петропавловска.

"Мы намерены выяснить, были ли допущены ошибки в постановке спектакля", - передает ТАСС слова министра культуры Камчатского края Оксаны Прокопенко.

Проверкой займется рабочая группа, в состав которой вошли историки, краеведы, писатели, депутаты и представители культурной сферы.