"Без любви ничего бы не было": Паулина Андреева рассказала о браке и детях

Вот уже который месяц в Сети говорят о проблемах в браке Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Поводом для обсуждений стало то обстоятельство, что режиссер начал выходить в свет в одиночестве. Особо наблюдательные интернет-пользователи даже заметили, будто Бондарчук снял обручальное кольцо. Отметим, что сами Федор и Паулина не комментируют пересуды.

Тем интереснее для общественности стало свежее интервью Андреевой. Журналисты попросили актрису заполнить "Анкету для нескромных и любопытных" Владимира Набокова, которую писатель придумал по мотивам "опросника Пруста" и отправил жене Вере. Анкета состоит из 45 вопросов. Но Паулина ответила на 31 из них. В частности, она рассказала о своем отношении к браку.

"Сейчас многие говорят о том, что институт брака умирает, мол, это никому больше не нужно, так как нет задачи вместе выжить, у всех все есть, все пресыщены (не все есть и не все пресыщены, конечно). А мне кажется, что задача выжить как раз ярко проявлена. Просто сегодня мы выживаем если не на уровне базовых потребностей, то психологически. В современном мире, который очень суров, человеку нужен человек", - убеждена Паулина.

Воспитывающая сына Ивана от Федора Бондарчука Андреева призналась, что любит детей, понимает их и сопереживает им.

"Дети отражают нас, они лучшее наше зеркало. С детьми весело, если суметь расслабиться, сбросить ворох забот, тревог и прочего взрослого багажа", - отметила актриса.

Также Паулина рассказала, что в достаточной степени ревнива, не любит ложь и верит в судьбу, предопределение и любовь, сообщает Marie Claire.

"Без любви ничего бы не было. Как я могу в нее не верить?" - задала риторический вопрос Андреева.