Председатель Банка России Эльвира Набиуллина осталась недовольна символической "купюрой БРИКС", поскольку обеспокоена национальной российской валютой. Об этом в четверг, 24 октября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Днем ранее президент России Владимир Путин изучил банкноту, а также продемонстрировал ее членам кабмина и главе Центробанка. Песков сообщал, что Набиуллиной купюра не понравилась.

Затем представитель Кремля объяснил, что "она не была довольной, она очень ревностно следит за нашим рублем", сообщается в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заверил, что сотрудничество в рамках БРИКС не направлено против каких-либо валют, включая доллар США, а главная цель работы объединения — "обеспечить интересы тех стран, которые принимают участие в этом формате".

Западные СМИ пишут, что казанский саммит БРИКС — это "эквивалент Бреттон-Вудской конференции после Второй мировой войны, которая дала американскому доллару статус резервной валюты во всем мире". Нынешний съезд государств в Казани "означает смерть этой системы".